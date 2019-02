Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem simula roubo do próprio telemóvel para receber dinheiro do seguro

Suspeito foi detido pela PSP em Chelas, Lisboa.

Por J.T. | 08:58

Um homem de 28 anos foi detido por agentes da PSP em Chelas, Lisboa, por ter simulado o roubo do seu próprio telemóvel, do qual pretendia receber o dinheiro do seguro.



A polícia percebeu ainda que o ‘queixoso’ tinha também o telemóvel à venda no site OLX.



Pretendia lucrar com a venda do aparelho e com o dinheiro do seguro.



A falsa vítima foi à esquadra da PSP dizer que tinha sido alvo de um roubo por esticão, em que dois homens lhe levaram uma mala com o telemóvel, um portátil e dois discos rígidos.



Mas as contradições no testemunho levaram a PSP ao carro da vítima, onde encontraram o telemóvel, bem como o documento do seguro do aparelho.