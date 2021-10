Um homem procurou ajuda médica, na urgência do Hospital Amadora-Sintra, na tarde de terça-feira, cerca de 24 horas depois de, segundo o próprio, ter sido esfaqueado durante um roubo.A entrada do homem na urgência hospitalar foi registada pela PSP às 12h45 de terça-feira.Os agentes de serviço questionaram brevemente o ferido, que não deu grandes informações sobre a data nem local do alegado roubo.O caso foi passado à Polícia Judiciária de Lisboa.