Homem sofre ataque epilético durante caminhada numa falésia em Sintra

A Polícia Marítima de Cascais prestou auxílio a um homem, de 79 anos, que perdeu os sentidos enquanto realizava uma caminhada este domingo numa zona de falésia entre as praias do Magoito e da Aguda, no concelho de Sintra.





Num comunicado divulgado no site da Autoridade Marítima Nacional, as autoridades informaram que a vítima teve um ataque de epilepsia, "tendo sido estabilizada e transportada pela Viatura Médica de Emergência e Reanimação do INEM para uma unidade hospitalar".O alerta foi recebido pelas 13h10.Para o local foram ativados os Bombeiros Voluntários de Colares e o piquete da Polícia Marítima de Cascais.