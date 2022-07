Homem sofre descarga elétrica em Santa Maria da Feira e fica ferido com gravidade

Um homem, de 29 anos, ficou ferido com gravidade, este sábado de manhã, depois de ter sofrido uma descarga elétrica quando se encontrava a trabalhar no telhado de uma empresa na rua de Meladas, em Mozelos, Santa Maria da Feira.Segundo apurou o Correio da Manhã, o homem estava a operar com um tubo metálico que, por razões ainda desconhecidas, terá tocado numa linha de média/alta tensão, o que provocou o choque elétrico.À chegada das equipas de socorro a vítima encontrava-se inconsciente. Para o local foram mobilizados os Bombeiros Voluntários de Lourosa e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Santa Maria da Feira. O alerta foi dado às 10h47.