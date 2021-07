Homem sofre despiste e atira-se de ponte em Santarém

Um homem, de 45 anos, foi este somingo resgatado do canavial de uma ribeira, na Quinta do Boial, em Santarém, uma hora depois de se ter atirado do IC10, junto à ponte Salgueiro Maia, onde sofreu um despiste.









O acidente ocorreu no sentido Almeirim-Santarém, pelas 13h00, e o homem foi encontrado com auxílio de uma câmara térmica. Estava consciente, mas desorientado e apresentava um discurso confuso, tendo sido considerado ferido grave e levado para o hospital. No carro, que ficou parado na ponte, seguiam também a mulher e duas crianças, que não ficaram feridas.