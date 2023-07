Homem sofre ferimentos graves ao mergulhar num rio em Castelo de Paiva

Um homem, de 25 anos, sofreu ferimentos graves, esta manhã de domingo, depois de ter mergulhado no rio Arda, em Castelo de Paiva. Ao que tudo indica, o banhista terá batido com a cabeça numa pedra.O alerta foi dado, cerca das 09h00, para os bombeiros de Castelo de Paiva, para um trauma, na praia fluvial junto ao largo do Crocas, em Oliveira do Arda. A equipa da viatura médica de emergência e reanimação da Feira também foi acionada.A vítima foi levada, pelos bombeiros de Castelo de Paiva, acompanhada pela VMER, para o hospital de Gaia.