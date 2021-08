Homem sofre ferimentos na cabeça em rixa na rua em Macedo de Cavaleiros

Um homem, de 40 anos, ficou ferido este sábado de madrugada ao se envolver numa rixa, em Macedo de Cavaleiros.





“O alerta chegou ao corpo de bombeiros às 02h15, via 112, e quando os operacionais chegaram ao local encontraram uma vítima, do sexo masculino, com escoriações na cabeça”, adiantou ao CM Pedro Venceslau, 2.º Comandante dos Bombeiros de Macedo de Cavaleiros.