Um homem, com cerca de 70 nos, sofreu ferimentos ligeiros, esta manhã de quarta-feira, na sequência de uma queda, numa vala, em Espinho.O alerta foi dado, cerca das 10h00, para os bombeiros do Concelho de Espinho.Ao que tudo indica, a vítima estava numa obra de construção civil. Na sequência da queda, terá ficado parcialmente soterrado.Foi necessário acionar uma equipa de busca e salvamento dos bombeiros do Concelho de Espinho.A vítima foi levada, pelos bombeiros, para o hospital de Gaia.