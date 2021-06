Um homem, de 53 anos, morreu esta segunda-feira à tarde depois de cair de um andaime numa obra em São Bartolomeu do Sul, no concelho de Castro Marim.



A vítima trabalhava numa obra quando caiu de uma altura de três a quatro metros.





Assistido pelos meios do INEM e bombeiros, ainda foi ativado um helicóptero para fazer o transporte para uma unidade hospitalar, mas o óbito acabou por ser declarado no local.A GNR e Autoridade para as Condições do Trabalho foram ao local.