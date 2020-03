Homem sofre queda fatal em caminho agrícola de Mogadouro

Um homem de 67 anos morreu após uma queda num caminho agrícola, em Sanhoane, Mogadouro.Francisco Albino Fernandes terá ido atrás de um animal - um burro - ou estaria montado no mesmo quando, por razões por apurar, caiu num local onde passa um curso de água. Foi encontrado por um popular, pelas 10h30.No socorro estiveram os bombeiros de Mogadouro e o INEM. A vítima foi transportada para o Serviço de Urgência Básica da vila, onde, apesar dos esforços, foi declarado o óbito. Francisco Fernandes residia sozinho em Saldanha, perto do local do incidente.