Homem sofre queimaduras em incêndio em Vila Nova de Famalicão

Por L.R. | 08:45

Um homem sofreu queimaduras ligeiras na cara, este domingo de manhã, quando um incêndio deflagrou no anexo de uma casa, na rua Camilo Costa Eiró, em Cavalões, Vila Nova de Famalicão.



A vítima foi transportada ao hospital de Famalicão pelos bombeiros.



O alerta foi dado cerca das 11h15. O incêndio começou no fogão e a botija de gás acabou por explodir, provocando também danos no telhado do anexo.



A vítima foi rapidamente socorrida pelo INEM. Ao local ocorreram também os bombeiros Famalicenses e da corporação de Viatodos.



A GNR tomou conta do caso.