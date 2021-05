O homem, de 58 anos, que sofreu ferimentos graves num incêndio em casa na passada terça-feira, em Castelo de Paiva, morreu no sábado, no Hospital Universitário de Coimbra. António Teixeira foi primeiro levado pelos Bombeiros de Castelo de Paiva para o Hospital de S. João, no Porto. Devido à gravidade dos ferimentos, acabou transferido para Coimbra.









Ao que tudo indica, o fogo teve origem numa botija de gás que estava colocada no rés do chão da habitação. Além dos bombeiros e da GNR, esteve no local uma equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Penafiel.