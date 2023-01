Homem sofre queimaduras graves enquanto trabalhava em Vila Nova de Cerveira

Um homem, com cerca de 30 anos, sofreu várias queimaduras enquanto trabalhava numa empresa de fundição, na freguesia de Campos e Vila Meã, em Vila Nova de Cerveira.

O alerta foi dado às 12h55 e os Bombeiros de Vila Nova de Cerveira, com o apoio de uma ambulância de suporte imediato de vida de Valença, foram accionados para o local.

Ao que tudo indica, a vítima terá sofrido queimaduras nas mãos e nas costas enquanto trabalhava com bronze. O homem foi assistido no local e transportado para o hospital de São João, no Porto, com ferimentos considerados graves.