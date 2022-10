Homem sofre traumatismo na coluna num acidente de trabalho em Barcelos

Um homem de 42 anos sofreu um traumatismo na coluna e teve de ser retirado de um telhado de uma casa, na tarde desta quinta-feira, na União das Freguesias de Negreiros e Chavão, em Barcelos.A vítima sofreu várias lesões na coluna durante o acidente de trabalho e teve de receber o apoio dos bombeiros por não conseguir sair do local pelos próprios meios.O acidente aconteceu perto das 15h e, ao que tudo indica, trata-se de um construtor civil que estava a trabalhar numa habitação unipessoal e terá sofrido ferimentos ligeiros.No local, estiveram os Bombeiros Voluntários de Viatodos com uma ambulância, um veículo de socorro e uma viatura de assistência especial. Para além de uma ambulância da Cruz Vermelha de Macieira de Rates.Uma operação que implicou um total de 10 operacionais. A GNR também esteve no local.