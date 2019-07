Homem solto pelo tribunal esfaqueia ex-companheira em Óbidos

Inconformado com o fim da relação amorosa de 14 anos, um homem de 51 , estrangeiro, perseguiu a ex-companheira e, domingo, esfaqueou a vítima na zona abdominal e na cabeça, em Salgueirinha, Óbidos.Foi detido pela GNR e está em prisão preventiva.Entre 2003 e 2017, o homem agrediu várias vezes, física e psicologicamente, a companheira, de 46 anos, chegando a ameaçá-la de morte.Foi julgado e condenado a dois anos de prisão. Mas a pena foi suspensa por igual período. Estava proibido de contactar por qualquer meio com a vítima, residente em Coimbra, ou de estar próximo dela.Só que não cumpriu as ordens e no domingo dirigiu-se à casa de familiares da ‘ex’, que residem em Salgueirinha, fez ameaças de morte, extensíveis à família, e esfaqueou-a.O homem fugiu, tendo sido perseguido pelos militares da GNR de Óbidos e de Caldas da Rainha, acabando por ser capturado nas traseiras da estação de serviço da A8.Foi levado para o quartel da GNR nas Caldas da Rainha até ser interrogado pelo tribunal de Leiria, onde se apurou que está em situação irregular no País desde agosto de 2016.A vítima foi assistida no Hospital das Caldas da Rainha. Estava "aterrorizada e muito transtornada", disse um amigo ao, lamentando que o tribunal o tenha deixado num primeiro momento em liberdade, porque "de nada serviu a interdição que o impedia de se aproximar". Espera que se mantenha preso.