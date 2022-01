Devia tomar conta da filha da namorada, uma criança de três anos com quem era deixado sozinho em casa, no Funchal, na Madeira. Em vez disso, espancou a menina até esta sangrar do nariz e ficar com a face de tal forma que lhe era impossível abrir os olhos. O arguido recorreu da pena efetiva aplicada, mas a Relação de Lisboa confirmou agora os dois anos e dois meses de cadeia.