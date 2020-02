Homem sovado por trio à saída do comboio em Sintra

Um homem, de 31 anos, foi assaltado esta terça-feira à saída do comboio, junto à estação da CP do Cacém, em Sintra.Os ladrões, três homens que também vinham na composição, ameaçaram-no com uma pistola e sovaram-no, para lhe roubar um telemóvel topo de gama e um par de auscultadores.O roubo ocorreu pela 01h00. Segundo a vítima, os ladrões tinham entrado no comboio na estação de Monte Abraão. Mal a vítima saiu do comboio, foi logo perseguida, rodeada e espancada.O telemóvel roubado tem o valor de mil euros. A vítima recebeu tratamento hospitalar. A PJ investiga.