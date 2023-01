Um homem, de 52 anos, foi detido pela Polícia Judiciária por ser suspeito de abusar da enteada, de 14 anos, em Gondomar.Os abusos terão acontecido de "forma reiterada" desde 2018, tendo-se o homem aproveitado da relação de proximidade com a vítima e do facto de morarem na mesma casa.De acordo com um comunicado da PJ, o homem foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo ficado sujeito à medida de coação de proibição de contactos com a menor.