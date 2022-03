Homem suspeito de agredir companheira com picareta em Cascais fica em prisão preventiva

Um homem, de 34 anos, ficou em prisão preventiva por ser suspeito de agredir com uma picareta a companheira, com quem residia no concelho de Cascais, causando-lhe "várias lesões corporais", divulgou esta terça-feira a PSP.

Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP (Cometlis) refere que as agressões ocorreram ao longo de dois anos e que as "agressões graves" que foram infligidas à vítima colocaram a sua vida "em perigo".

"No último episódio de violência, o arguido rapou o cabelo à vítima e ofendeu-a na sua integridade física, sendo a mesma conduzida ao hospital, onde teve necessidade de ficar internada, para tratamento das lesões corporais que lhe foram provocadas", segundo a mesma nota.

Após a detenção, as autoridades realizaram uma busca domiciliária à residência do suspeito e apreenderam uma picareta de pequenas dimensões e que "era utilizada para agredir a vítima".

"No decurso da investigação, apurou-se a existência de outro inquérito, contra o agora detido, em investigação nesta polícia, também por suspeita da prática do crime de violência doméstica contra outra pessoa com que também mantinha uma relação", adianta a nota.

O suspeito estava também referenciado em inúmeros inquéritos pela prática de crimes contra o património, ofensas à integridade física e tráfico de estupefacientes, tendo já cumprido pena de prisão.

"Pelos factos expostos, impunha-se detenção do agora detido e a sua apresentação perante autoridade judiciária, a fim de lhe ser aplicada medida de coação adequada a fazer cessar a sua atividade delituosa e assegurar a proteção das vítimas", justifica a PSP.

O detido foi presente a Tribunal, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.