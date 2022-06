A Polícia Judicária investiga o caso.

O homem suspeito de balear a mulher na cabeça esta terça-feira, no bairro do Zambujal, em Cascais, encontrado morto numa obra onde trabalhava em Tires, Cascais. Foi encontrado enforcado por um colega de trabalho.Estava a ser procurado pela PSP por se ter colocado em fuga após o homicidio.A vítima foi encontrada no chão do hall de entrada de um edifício na praceta Cidade de Chaves.