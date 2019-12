Homem suspeito de disparar sobre ex-mulher e sogra foi encontrado morto

O homem suspeito de ter disparado com uma arma de fogo sobre a ex-mulher e a sogra, em Reguengos de Monsaraz, foi encontrado morto dentro de casa, esta quinta-feira.Recorde-se que na passada quinta-feira, o Tribunal de Évora decretou prisão preventiva para o homem suspeito de coautoria de dois crimes de tentativa de homicídio.O homem em causa é sobrinho do principal suspeito dos crimes, que ocorreram no passado dia 10 de novembro.António Pardal o principal suspeito de ter disparado com arma de fogo sobre a ex-mulher e a sogra, fez-se acompanhar por um sobrinho, este homem de 39 anos agora detido.Foi ouvido pela juíza de instrução criminal do Ministério Público de Évora, que lhe aplicou como medida de coação, prisão preventiva, foi para o estabelecimento Prisional de Elvas.As duas vítimas, mãe e filha, estão fora de perigo.