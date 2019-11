Homem suspeito de maltratar avô confessa que lhe comprava álcool

"Ele tinha o vício da bebida e eu costumava comprar-lha". A confissão é de Álvaro Rodrigues, julgado por um crime de maus-tratos e vários de furto qualificado. É suspeito de maltratar o avô, que estava ao seu cuidado e morreu em 2017, com 88 anos, e de lhe ter roubado 18 mil euros da reforma."Tenho a consciência tranquila e fiz o melhor que pude por ele", disse o neto, esta quarta-feira, ao coletivo de juízes do Tribunal de São João Novo, no Porto.Negou que não tenha pago a luz e a água da habitação do idoso e referiu que "ele dizia a toda a gente que passava fome, mas isso não era verdade".