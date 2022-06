Homem suspeito de pornografia de menores na Feira fica em prisão preventiva

Um homem, de 27 anos, ouviu, esta terça-feira, ser decretada a medida de coacção de prisão preventiva depois de ser ouvido, esta segunda-feira, pelo tribunal da Feira, pela suspeita do crime de pornografia de menores. O arguido foi detido pela polícia judiciária do Porto na sequência de uma sinalização, feita pelas autoridades internacionais, pelo uso de plataformas informáticas.Os crimes ocorreram desde abril de 2021. Durante as buscas domiciliárias foram apreendidas imagens de pornografia envolvendo menores. A detenção ocorreu, por isso, em flagrante delito. O arguido não tem antecedentes criminais.