Homem suspeito de provocar incêndio em casa de 'ilha' do Porto detido pela PJ

Um homem de 43 anos foi detido por suspeita de ter ateado um incêndio numa habitação no Porto cujo recheio ficou "seriamente destruído" e ter colocado em perigo as casas vizinhas, divulgou esta terça-feira a Polícia Judiciária (PJ).Em comunicado a PJ especifica que, com a colaboração da PSP de Rio Tinto, no distrito do Porto, identificou e deteve, fora de flagrante delito, o presumível autor de um crime de incêndio numa residência integrante de uma "ilha" habitacional.A mesma nota descreve que o fogo terá sido provocado sábado com recurso a um isqueiro.A PJ aponta que o suspeito apresentava um "aparente desequilíbrio resultante do consumo de estupefacientes, álcool e violência doméstica"."O detido terá provocado a ignição na cama e recheio do quarto de dormir da residência de sua mãe, após um episódio de discussão e violência doméstica exercida sobre a progenitora, face a recusa desta de lhe dar dinheiro", descreve a PJ.A mesma força policial indicou que "o interior da residência ficou seriamente destruído e, não fora a pronta intervenção dos Bombeiros Voluntários de Rio Tinto, cujo quartel fica próximo, poderia ter provocado a destruição completa da mesma, bem como das restantes habitações da 'ilha', que fica enquadrada por prédios habitacionais"."Para além de afetar consideravelmente a habitação, o incêndio colocou assim em perigo as habitações confinantes", descreve comunicado da Diretoria do Norte.O detido tem antecedentes por tráfico de estupefacientes e vai ser presente para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.