Homem suspeito de sequestrar cidadão francês detido

Após o primeiro interrogatório judicial, o arguido ficou em prisão preventiva.

Por Lusa | 16:36

A Polícia Judiciária deteve um homem estrangeiro de 42 anos por suspeitas de sequestro e coação de uma vítima de 28 anos, com contornos de criminalidade altamente violenta, organizada e transnacional, foi hoje divulgado.



Segundo a PJ, a detenção do homem, de 42 anos, ocorreu na sequência de um pedido de cooperação das autoridades francesas que dava conta que um cidadão francês se encontrava sequestrado e coagido no interior de um veleiro em alto mar.



Para o resgate da vítima, a Unidade Nacional Contra Terrorismo contou com a colaboração da Marinha e da Força Aérea Portuguesas, bem como da Polícia Marítima na localização do veleiro.