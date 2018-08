Homem suspeito de tentar estrangular ex-amante com arame

Polícia Judiciária de Lisboa está a investigar o caso.

Um homem, de 44 anos, está a ser investigado por uma alegada tentativa de homicídio na zona do Monte Estoril, em Cascais. O suspeito terá tentado matar a ex-amante, de 50 anos, com um arame.O crime terá ocorrido à porta de casa da vítima enquanto o marido desta alimentava os cães.Segundo o Cascais24 , o suspeito manteve uma relação com a mulher durante meio ano. Durante este período, o homem terá agredido a vítima várias vezes, o que motivou queixas ao Ministério Público.A mulher acabou por voltar para o marido e, desde então, tem vindo a receber várias ameaças que levaram a este desfecho.A secção de Homicídios da PJ de Lisboa e Vale do Tejo está a investigar o caso.