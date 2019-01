Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem suspeito de tentativa de homicídio detido pela PJ em Chaves

Arguido é suspeito de ter agredido "violentamente" um homem de 28 anos com um objeto cortante.

Por Lusa | 15:11

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou esta quinta-feira a detenção de um homem de 51 anos suspeito do crime de homicídio na forma tentada, que ocorreu domingo em Chaves.



Segundo informou a PJ, em comunicado, o arguido é suspeito de ter agredido "violentamente" um homem de 28 anos com um "objeto ou instrumento portátil de lâmina".



Os factos ocorreram no domingo à tarde no exterior de um estabelecimento comercial, na cidade de Chaves, distrito de Vila Real.



O suspeito, sem ocupação laboral, vai ser presente a interrogatório judicial para aplicação de eventuais medidas de coação.



O homem foi detido pela Unidade Local de Investigação Criminal de Vila Real.