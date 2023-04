Um homem, de 37 anos, suspeito de vários furtos de carros, lojas comerciais e postos de abastecimento no distrito do Porto, foi detido pela GNR e levado a um juiz. Vai ficar a aguardar julgamento em prisão preventiva.O suspeito foi detido no dia três deste mês a conduzir uma viatura furtada avaliada em 80 mil euros. Foram-lhe apreendidos cartões de pagamento automático, chaves de veículos, telemóveis, mochilas, computadores, malas de viagem e várias peças de vestuário.