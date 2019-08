Homem suspeito de violação detido em Setúbal

Um homem, de 58 anos, foi detido pela Polícia Judiciária (PJ), em Setúbal, por ser suspeito da prática do crime de violação.



De acordo com um comunicado da PJ, "o presumível autor [do crime], não se conformando com a separação da vítima, de 60 anos de idade, invadiu a sua residência, por três vezes, em datas próximas, no passado mês de fevereiro, numa das quais, com recurso a uma arma branca e à violência física, a obrigou a práticas sexuais não consentidas".





O comunicado avança também que o homem foi presente a primeiro interrogatório judicial. Foi decretada ao detido "a medida de coação de obrigação de permanência na habitação, sujeito a vigilância eletrónica", finaliza o documento.