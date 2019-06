Homem suspeito de violação em Sintra em prisão preventiva

Um homem suspeito de crimes de pornografia de menores agravado e de violação agravada foi sujeito à medida de coação de prisão preventiva, anunciou esta quarta-feira a Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa (PGDL).O arguido conheceu a menor na Internet e estabelecia contactos virtuais com a vítima através das plataformas Snapchat e Whatsapp, onde ambos "remetiam mutuamente fotografias e vídeos das suas partes íntimas", dá conta uma informação da PGDL.Posteriormente, acrescenta a mesma fonte, "o arguido ameaçou a menor de que as divulgaria caso esta não se encontrasse com ele pessoalmente, ao que aquela acedeu por sentir medo de que o arguido as divulgasse".O arguido foi apresentado a primeiro interrogatório judicial em 07 de junho, tendo ficado sujeito à medida de coação de prisão preventiva "por se verificar em concreto os perigos de perturbação de decurso do inquérito e de continuação da atividade criminosa".