Um homem de 44 anos, suspeito de agredir, perseguir e ameaçar de morte a ex-companheira, em Ansião, está proibido pelo Tribunal de Leiria de se aproximar da vítima, tendo de frequentar consultas de Psiquiatria e Psicologia para se apurar se tem algum problema.O agressor foi detido pela GNR, na sequência de um inquérito em curso no Ministério Público. Está em causa um crime de violência doméstica, com factos praticados desde novembro do ano passado.