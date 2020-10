Um homem de 38 anos foi detido pela PSP após ter tentado agredir os pais com um x-ato na sequência de uma discussão no Vale da Amoreira, Barreiro.O agressor envolveu-se depois noutro desentendimento com a vizinha que acabou por cair das escadas do prédio, tendo necessitado de cuidados médicos.O homem foi detido e transportado, igualmente, ao hospital.O alerta foi dado às 17h00.