Homem tenta agredir polícia e lança cadeiras em esplanada em Coimbra

Suspeito já foi detido pelas autoridades.

17:02

Um homem de 58 anos foi detido após ter causado desacatos numa esplanada da Baixa de Coimbra, que incluíram tentativas de agressão e arremesso de cadeiras, informou esta quarta-feira a PSP.



A prática do "crime de injúrias e agressões a agente de autoridade" por um cidadão de nacionalidade inglesa ocorreu na terça-feira, pouco antes das 19h00, no largo da Portagem, informa aquela polícia em comunicado.



O agora detido foi levado hoje para o Tribunal de Instrução Criminal (TIC) da cidade, onde se espera "que seja ouvido ao longo da tarde", disse à agência Lusa uma fonte do Comando Distrital de Coimbra da PSP.



"A detenção ocorreu quando os agentes de autoridade procuravam acalmar" o homem, que foi "avistado a derrubar vários guarda-sóis para o solo, a mandar cadeiras pelo ar e a proferir diversas injúrias com tentativas de agressões a um funcionário e clientes, numa esplanada de um estabelecimento de restauração e bebidas", segundo a nota.



Os polícias tentaram "controlar os seus movimentos", mas "o indivíduo tentou agredir" um dos agentes, "pelo que foi manietado" e detido.