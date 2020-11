Homem tenta asfixiar ex-namorada com almofada depois de a agredir com ferro na cabeça em Lisboa

A PSP de Lisboa deteve um homem de 52 anos, suspeito de agredir a ex-companheira com um objeto de ferro, desferindo-lhe vários golpes na cabeça e no rosto.



De acordo com um comunicado, as autoridades receberam uma denúncia para agressões dentro de uma casa. Ao deslocar-se ao local, a polícia encontrou a vítima na rua, a receber tratamento médico devido a vários ferimentos na cabeça.





"Aproveitando-se do facto da vítima se encontrar a dormir, e com recurso a um objeto em ferro, desferiu vários golpes na cabeça e rosto da ex-companheira de 43 anos", pode ler-se no comunicado da PSP.O suspeito tentou ainda asfixiar a vítima com recurso a uma almofada de forma a cessar os gritos da mesma. A mulher acabou por se conseguir libertar e fugiu para o exterior da habitação.O detido ficou em prisão preventiva depois de ter sido presente ao Tribunal Instrução Criminal de Lisboa.