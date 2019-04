Homem tenta assaltar banco por ter fome em Montalegre

Ladrão disse à juíza que só queria dinheiro para comer.

O ladrão, de 59 anos, que tentou assaltar um banco em Salto, Montalegre, na manhã da passada quarta-feira, disse à juíza que o ouviu no tribunal que só queria levar algum dinheiro para poder comer.



Mostrou-se arrependido, chorou quando foi questionado pela magistrada e garantiu que apenas agiu em desespero e porque tinha vergonha de recorrer a instituições de apoio social e não teve coragem de pedir ajuda à filha que também tem problemas financeiros.



Apesar de não ter dinheiro, deslocou-se no próprio carro ao banco, de onde tentou fugir no veículo, acabando por ser retido por populares até à chegada da patrulha da GNR.



O arguido está indicado por uma tentativa de roubo e, segundo a advogada de defesa, Isabel Rodrigues, o facto de ter colaborado com a Justiça permitiu atenuar a medida de coação: vai aguardar julgamento em prisão domiciliária, na casa que pertencia aos pais em Cabeceiras de Basto.



O assaltante surpreendeu o gerente do banco às 08h20 e garantiu à juíza que nunca quis aceder ao cofre do banco.



Foi detido pela PJ do Porto e presente a tribunal.



Pormenores

Usa pau para roubar

O ladrão colocou um pau com pregos dentro da manga do casaco, que fingiu ser uma arma de fogo para ameaçar o gerente do banco que surpreendeu, mal a dependência de Salto abriu portas, na quarta-feira.



Antecedentes criminais

O arguido está divorciado e vive sozinho em Cabeceiras de Basto há alguns anos. Chegou a vender carros e já cumpriu pena de prisão por abuso sexual.



Sexta-feira foi levado para a cadeia, onde aguarda que o sistema de pulseira eletrónica seja instalado na habitação familiar.