Homem tenta assaltar bomba da Galp com pistola de cola no dia de Natal

Um homem tentou assaltar, no dia de Natal, uma bomba de gasolina da Galp em Alenquer, usando como arma uma pistola de cola quente.O ladrão atuou de cara descoberta, cerca das 18h30. Entrou na bomba da Galp da Estrada Nacional 1, em Alenquer, quando no interior só estava um funcionário.O assaltante apontou a pistola de cola quente que trazia ao funcionário, anunciando o assalto.Mostrando um grande nervosismo acabou, no entanto, por desistir dos seus intentos quando o funcionário da bomba disse que ia pegar numa arma de fogo.A GNR de Alenquer foi chamada, e deve ficar encarregada da investigação deste caso.