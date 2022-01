Homem tenta assaltar posto de combustível em Viana do Castelo

Um homem tentou assaltar um posto de combustível, esta madrugada, em Viana do Castelo. Este ano o estabelecimento já foi assaltado três vezes.António Amaral, proprietário da estação de serviço, explicou aoque um homem tentou abalroar a entrada da loja de conveniência do posto por volta das 00h30 com recurso a um carro. O assaltante não conseguiu entrar mas provocou vários danos no novo sistema de segurança, que havia sido instalado após o último assalto, feito há apenas 8 dias."Sinto-me abandonado e vejo que mantemos esta impunidade em relação a quem comete os crimes", desabafou o proprietário do estabelecimento, criticando a justiça portuguesa. O indivíduo responsável pelo assalto anterior foi identificado e libertado depois de ter sido presente a juiz.