Há dez anos que transformou num inferno a vida dos vizinhos do prédio onde vivia na Senhora da Hora, em Matosinhos. Desagradado com posturas de moradores - a quem moveu perseguições, chegou a incendiar espaços do edifício, danificar carros e a roubar correspondência da caixa de correio -, a ira do homem culminou na tentativa de homicídio de um vizinho que atacou repetidamente com um martelo.