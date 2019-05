Um homem de 39 anos tentou atropelar, na manhã desta sexta-feira, duas militares da GNR do Pinhal Novo, Palmela, que o procuravam deter no cumprimento de um mandado para internamento compulsivo.O homem fugiu para casa, em Jardia, e ainda ameaçou as duas militares – e outra patrulha chamada como reforço –, dizendo que ia soltar dois cães Pitbull.Fugiu novamente pelas traseiras da residência, sendo detido, mais tarde, escondido numa zona de mato.