Homem tenta burlar tia em 55 mil euros em Castro Daire

Um homem, de 59 anos, e uma mulher, de 34, aproveitaram-se da ingenuidade e da falta de conhecimento de uma idosa para a burlar, em Castro Daire. Depois de um primeiro golpe bem-sucedido, o desejo de desviar milhares de euros da conta da mulher, de 77 anos, acabou por desmascarar o casal. Foram detidos, constituídos arguidos e os factos remetidos para o tribunal.Num primeiro momento, o casal pediu à idosa, que é tia do homem, para ir com eles ao banco "levantar 100 contos", o equivalente a 500 euros. Já na dependência bancária, o montante passou para 2500 euros.Os funcionários do banco pediram uma assinatura à mulher para validar o levantamento, mas como a idosa não sabia escrever o nome o banco entregou um documento que tinha de ser validado. O casal e a vítima deslocaram-se à conservatória, que certificou a assinatura, e o dinheiro foi levantado.Como tudo tinha corrido bem, no dia seguinte os dois burlões voltaram a aplicar o mesmo golpe. Desta vez, o homem pediu à tia que lhe entregasse 5000 euros para ajudar a comprar uma casa. Depois de muitas hesitações e face à insistência do casal, a mulher acabou por ceder. Foram ao mesmo banco e aí alteraram o valor, desta vez para 55 mil euros. Os funcionários desconfiaram e alertaram a GNR."Nesta segunda tentativa de burla já não conseguiram o dinheiro. Do primeiro valor, 2500 euros, conseguimos recuperar 1300 euros. Se tivessem ficado só pela primeira burla, provavelmente conseguiriam ficar com o valor mas quiseram mais e foram apanhados", disse aoo tenente-coronel Adriano Resende, do gabinete de relações-públicas da GNR de Viseu.