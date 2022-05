Um homem, de 46 anos, foi detido pela PSP de Coimbra por tentar esfaquear um agente com um faca de cozinha com 18 centímetros de lâmina. O suspeito chegou a atingir o escudo de ordem pública que o agente usava como proteção e que evitou que ficasse ferido.Tudo aconteceu quando a PSP foi alertada para uma desavença familiar. No local, o suspeito injuriou e ameaçou os polícias e tentou por várias vezes agredir um deles com a faca. Ouvido pelo juiz, ficou com apresentações às autoridades.