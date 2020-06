Homem tenta esfaquear mulher em rua do Seixal. Agressor foi travado pelo filho

Um homem de 58 anos foi travado pelo filho, esta terça-feira, quando tentava atingir à facada a mulher, de 55 anos, numa rua de Fernão Ferro, Seixal.



O agressor foi preso em flagrante pela GNR, chamada ao local para um caso de desacatos na via pública.





Os militares encontraram o homem com três facas de cozinha, com as quais tentava esfaquear a vítima.O filho, que se interpôs entre agressor e vitima, sofreu cortes nos braços. Foi assistido, mas sem necessidade de transporte ao hospital.O homem tentou autoflagelar-se, com as facas, mas foi impedido.