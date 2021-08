Um homem de 37 anos foi detido pela GNR, em Salvaterra de Magos, por agredir "física e psicologicamente" a companheira, de 29, anunciou esta sexta-feira a GNR.No último episódio, "a vítima foi agredida com murros e pontapés, tendo ainda sido alvo de tentativa de estrangulamento". Teve necessidade de receber tratamento médico, descreve a GNR.Ele estava com pena suspensa pelo mesmo tipo de crime contra a anterior companheira. Ficou agora com pulseira eletrónica.