Homem tenta incendiar mulher num supermercado depois de a agredir com garrafa de vidro em Matosinhos

Um homem de 55 anos tentou atear fogo à mulher depois de a agredir com uma garrafa de vidro e de lhe desferir vários golpes na cara e nas mãos.A tentativa de homicídio aconteceu, na tarde desta quinta-feira, quando o homem entrou no supermercado, na Rua Monte Xisto, em Guifões, Matosinhos, e agrediu a esposa.O homem partiu uma garrafa de vidro e atacou a mulher. Depois, pegou numa seringa, que tinha no bolso, e que continha um líquido inflamável, atirou-lhe, e de seguida, tentou atear-lhe fogo.Foi travado por duas testemunhas que estavam com a mulher de 47 anos, que é dona do estabelecimento comercial, e que se encontra em processo de divórcio com o agressor.A vítima sofreu ferimentos ligeiros e foi transportada para o Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos.O agressor entregou-se na esquadra da PSP de Matosinhos, mas por também ter alguns ferimentos foi também levado para o hospital.Segundo o queconseguiu apurar, o homem já tinha estado duas vezes no supermercado, durante a tarde de quinta-feira, mas só à terceira, consumou a ideia premeditada.sabe que o homem de 55 anos é funcionário de uma empresa de segurança privada e exerce funções numa Faculdade da Cidade do Porto, apesar do processo de divórcio já decorrer há vários meses, o agressor continua sem aceitar a separação.O casal tem 3 filhos, todos maiores de idade.