Homem tenta matar irmão com catana em Ponte de Sor

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou esta segunda-feira a detenção de um homem de 41 anos por tentativa de homicídio do irmão com uma arma branca de tipo catana, numa povoação do concelho de Ponte de Sor, distrito de Portalegre.

A tentativa de homicídio ocorreu no dia 02 deste mês, cerca das 21h30, na habitação de ambos, "quando o agressor, munido de uma arma branca de tipo catana e aparentemente por motivos fúteis, golpeou a vítima, de 59 anos, na zona da cabeça e dos braços, causando-lhe graves ferimentos que obrigaram a internamento hospitalar, não correndo, atualmente, perigo de vida", refere um comunicado da PJ.

Fonte policial adiantou à agência Lusa que o suspeito foi conduzido ao estabelecimento prisional de Elvas, depois de o tribunal lhe ter aplicado a prisão preventiva, a medida de coação mais gravosa.

Na origem do desentendimento entre os irmãos, que vivem na casa dos pais, segundo avançou a mesma fonte, terão estado quezílias familiares e problemas de alcoolismo e desemprego.

A investigação esteve a cargo Unidade Local de Investigação Criminal de Évora da PJ.