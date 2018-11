Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem tenta matar irmão à facada em Paredes

Aagressões entre os dois homens são descritas pelos vizinhos como frequentes.

01:30

Um homem, de 53 anos, esfaqueou o irmão, de 50 anos, este domingo à tarde em Lordelo, Paredes. A vítima, antes de ser esfaqueada, agrediu o outro irmão com uma pedra na cabeça.



As agressões entre os dois homens são descritas pelos vizinhos como frequentes. O agressor fugiu, a pé, para o quartel dos bombeiros. Foi assistido a ferimentos na cabeça.



Os dois irmãos foram levados, pelos bombeiros do Lordelo, para o hospital de Vale de Sousa.



A equipa da viatura médica de emergência e reanimação de Penafiel e a GNR estiveram no local.