Há vários anos que os dois irmãos, que viviam ambos em casa dos pais, em Feitas, Fafe, estavam desavindos.Na sexta-feira à noite, durante mais uma discussão familiar, motivada pela forma rude como o irmão mais velho estava a tratar a mãe, idosa e invisual, os dois homens envolveram-se numa acesa troca de insultos e ameaças.João Armando, de 45 anos, passou das palavras aos atos. Foi até ao quarto e regressou de caçadeira em punho. O irmão mais novo ainda se refugiu no quarto, mas o familiar rebentou a porta de madeira à martelada e disparou através do buraco que abriu na porta.Após o disparo, e graças à rápida reação, a vítima de 44 anos escapou ilesa, sendo que o atirador fugiu, levando a mulher e um filho ainda menor.João Armando Pereira acabou por ser detido no sábado, pela Polícia Judiciária de Braga, em casa de outro familiar, onde se refugiou. Esta segunda-feira, o juiz de Instrução do Tribunal de Guimarães mandou-o para a cadeia.Além da caçadeira que usou para disparar contra o irmão, o detido tinha em casa mais quatro caçadeiras, todas ilegais. As armas foram apreendidas pela PJ de Braga e ficam à guarda do processo.Os disparos aconteceram na sexta-feira, às 23h20, na presença da mãe, da mulher e de um dos filhos do atirador. O homem fugiu com a família, mas no sábado de manhã ainda regressou à casa para voltar a ameaçar o irmão. A PJ estava a vigiá-lo e acabou por detê-lo pouco tempo depois.