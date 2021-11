Homem tenta matar jovem de 17 anos em Leiria

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, deteve um homem de 22 anos suspeito de tentar matar um jovem de 17 anos, na zona de Vieira de Leiria.

A vítima terá sido agredida com um objeto com uma ponta afiada perfurante na zona do abdómen, na sequência de desentendimentos ocorridos junto a um estabelecimento de diversão noturna.





O rapaz de 17 anos, após as agressões, foi transportado para o hospital para receber assistência médica.

A GNR desenvolveu diligências de imediato que conduziram à identificação, localização e detenção do suspeito.

O arguido de 22 anos de idade, que está desempregado, foi presente à autoridade judiciária competente, tendo–lhe sido imposta, como medida de coação, a obrigação de permanência na habitação.