Homem tenta matar motard com pistola em Albufeira

Atirador está indiciado por tentativa de homicídio.

Por Ana Palma e João Mira Godinho | 08:56

Um homem, de 45 anos, de nacionalidade sérvia é suspeito de ter tentado matar, a tiro de pistola, um alemão de 41, ao fim da noite de sábado, na Guia, em Albufeira. O alerta foi dado pelas 23h30.



Segundo o CM apurou junto de fonte do Comando de Faro da GNR, o crime ocorreu na sede do Moto Grupo da Guia - Brasões de Ferro, onde, depois de um desentendimento, o agressor sacou da pistola - de calibre desconhecido mas que se suspeita que seja nove milímetros - e disparou contra o alemão.



Fontes que estiveram no local garantiram ao CM, sob anonimato, que "o projétil passou muito perto da cabeça" do alemão, mas não o atingiu nem a qualquer outra das pessoas que se encontravam na altura no local.



Ainda de acordo com o Comando de Faro da GNR, ambos os intervenientes são membros dos ‘Brasões de Ferro’, desconhecendo-se os motivos que estiveram na origem do desentendimento. Após fazer o disparo o sérvio fugiu, estando ontem ainda a ser procurado pelas autoridades.



A GNR de Albufeira foi a primeira força de segurança a chegar à sede do Moto Grupo da Guia, tendo fechado o espaço e mantido segurança ao local. A investigação, por o caso envolver armas de fogo, passou para a Diretoria do Sul da Polícia Judiciária, que já procedeu à recolha de indícios no local.



Na Guia, os moradores falam em "três tiros", mas as autoridades apenas confirmam um. O atirador está indiciado por tentativa de homicídio.