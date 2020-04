Homem tenta matar mulher à facada e põe termo à vida em Paredes. Vítima em estado grave

António Barbosa, de 70 anos, atacou esta quarta-feira com várias facadas a mulher, de 68, no interior do apartamento do casal, em Paredes. Após a tentativa de homicídio, ao que tudo indica ocorrido com mais familiares na habitação, o agressor enforcou-se com uma corda.A mulher, Ana Coelho, foi socorrida no local e levada para o hospital de Penafiel, onde ficou internada.Apesar de os vizinhos terem afirmado aoque o casal tinha uma relação conflituosa, só há registo de uma queixa por maus-tratos formalizada na GNR há mais de dez anos.A Judiciária esteve no local e investiga o caso.